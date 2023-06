Richieste di riscatto sono state indirizzate a circa tra 100.000 dipendenti dell’emittente pubblica britannica Bbc, della compagnia aerea di bandiera British Airways e della rete di farmacia Boots dal gruppo di cyber criminali che nei giorni scorsi ha hackerato i dati digitali delle buste paghe dei 3 colossi aziendali. Lo riporta la stessa Bbc, precisando che i messaggi di ricatto sono arrivati tramite il cosiddetto dark web e fissano al 14 giugno la scadenza dell’ultimatum rivolto alle vittime: pagare una somma prestabilita o vedersi spiattellare online in chiaro tutti i dettagli dei profili lavorativi, dei contratti personali, delle retribuzioni.

Dietro l’attacco ci sarebbe il gruppo di pirati informatici chiamato Crop, tirato in ballo dagli analisti americani di Microsoft e accusato di azioni analoghe con tecniche che sembrano poter rappresentare una sorta di firma e sono state condotte anche in altri Paesi occidentali. Il gruppo secondo le autorità britanniche avrebbe le proprie basi in Russia.