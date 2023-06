La diga di Nova Kakhovka è distrutta. L’impianto, strategico per il rifornimento di acqua alla Crimea, è stato fatto saltare in aria. Secondo Kiev la centrale è stata bombardata da Mosca, ma la Russia respinge le accuse al mittente: per i media russi sono stati i lanciarazzi ucraini a distruggere l’impianto. “La portata della distruzione, la velocità e il volume dell’acqua, le probabili aree di allagamento sono attualmente in corso di verifica. Tutti i servizi funzionano. La situazione viene monitorata“, ha fatto sapere il Comando operativo sud dell’esercito di Kiev. Ecco le immagini dall’alto.