L’annuncio è arrivato a metà pomeriggio dal profilo Instagram del presidente Luigi De Laurentiis: “Sold out”. Nessuno pensava che quel momento non sarebbe arrivati, ma la rapidità con cui i tifosi del Bari hanno polverizzato i biglietti a disposizione per la finale dei playoff contro il Cagliari che può valere la Serie A è davvero stupefacente. Domenica sera il San Nicola sarà pieno in ogni ordine di posto, il che vuole dire oltre 55mila spettatori. E con ogni probabilità verrà stracciato anche il record storico per un match dei biancorossi, risalente al 2 dicembre 1990 quando contro l’Inter sugli spalti arrivarono 55.490.

Code negli store fisici, code online, code ovunque, fin dal primo mattino in attesa che alle 12 scattasse la vendita libera, dopo la prelazione di cui hanno potuto usufruire i circa 8mila abbonati e possessori della fan card. Attorno le 16, i tagliandi erano già esauriti. In poco più di tre ore, insomma, lo stadio è finito sold out. Già per la semifinale contro il Sudtirol, il San Nicola era andato vicino al pienone e in questa stagione si erano registrati affluenze imponenti anche per le partite Bari-Ternana e Bari-Genoa, con rispettivamente 39mila e 48mila spettatori. Numeri che poche squadre – Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio e Juventus – fanno registrare perfino in Serie A.