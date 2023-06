Debutto con successo ieri alle Terme di Caracalla a Roma (sold out con 4mila presenze) per “Luce” la nuova tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, con il pianoforte al centro circondato da centinaia di candele per creare una atmosfera intima e rarefatta. Il tour, dopo il debutto romano, proseguirà in tutta Italia fino al 2 settembre. “È vero che le nostre strade artistiche si sono incrociate spesso – ci ha raccontato Danilo Rea -, dopo la nostra partecipazione a Sanremo 2017, quando abbiamo suonato insieme ‘Sempre e per Sempre‘ di De Gregori, abbiamo deciso di concretizzare il tour insieme che allargasse anche lo spazio di far musica”. Poi Fiorella Mannoia si è raccontata e i suoi impegni, oltre al tour, sono numerosi: la partecipazione a Italia Loves Romagna il 24 giugno a Campovolo a favore degli alluvionati, il 26 agosto sarà alla Notte della Taranta come Maestro Concertatore, poi ci sarà una seconda edizione di Una. Nessuna. Centomila contro la violenza sulle donne, tema ancora più attuale dopo il recente atroce delitto della giovane Giulia Tramontano, per mano del suo stesso compagno.

Quando è nata l’idea di fare un tour con Danilo?

Ci conosciamo da 30 anni e abbiamo mantenuto sempre dei buoni rapporti, siamo grandi amici che poi, alla fine, è la cosa più importante. Oltretutto ci siamo incrociati nelle nostre rispettive tournee. Altre volte sono andata a trovarlo nelle sue serate. Insomma c’è stata sempre una alchimia speciale che si creava ed è cosa rara. Così, dopo tanto tempo, abbiamo realizzato un nostro piccolo desiderio.

Qual è il primo bilancio?

Non accade quasi mai che ci sia una sintonia tra un musicista jazz e una cantante, ma è successo. Un bel risultato. Siamo soddisfatti. È la dimostrazione che la melodia jazz e il pop possono incontrarsi.

Com’è stata scelta la scaletta?

Abbiamo unito i nostri mondi e i brani che hanno accompagnato la nostra vita. Abbiamo inserito brani come ‘E penso a te’ di Battisti o ‘Margherita’ di Cocciante, brano al quale sono molto legata perché l’ho cantata a Premiatissima nel 1984, vincendo quel programma. È stato un percorso importante per me quello fatto in quegli anni perché mi sono cimentata con i brani di grandi cantautori e lì ho capito che quella sarebbe stata la mia strada.

Ti sei spesa sempre per diverse causa tra le quali la battaglia contro la violenza sulle donne con “Una. Nessuna. Centomila”. Replicherete l’evento?

Ne stiamo parlando e ci stiamo lavorando. Non è nostra intenzione lasciare che questo evento rimanga un episodio isolato perché, purtroppo, il tema è della violenza sulle donne ancora attualissimo, visto anche la cronaca recente. Nelle prossime settimane sveleremo tutte le novità. Dopo Campovolo abbiamo raccolto oltre 2 milioni di euro per questa causa. Intanto il 24 giugno sarò di nuovo a Campovolo per Italia Loves Romagna assieme ad altri colleghi, mi sembrava doveroso esserci.

Hai condotto diversi show in tv, torneresti?

Mi sono divertita molto in tv e ho fatto tutti i miei programmi in libertà. Non ho preclusioni e se mi dovessero chiamare oggi anche in Rai, garantendomi libertà come ho sempre avuto, sarò pronta a esserci.

Torneresti anche in gara al Festival di Sanremo 2024?

Dipende solo dalla canzone, se ci sarà, ci andrò. Sono stata la prima ad aprire un varco nel 2017 e ricordo ancora i colleghi che mi chiamavano, dicendo ‘ma che sei matta, sei fuori di testa ad andare!’ (ride, ndr).

Come procedono i preparativi per la Notte della Taranta del 26 agosto?

Benissimo. In qualità di Maestro Concertatore stiamo preparando tutti i brani della tradizione che si tramandano da generazioni. Sono testi forti, belli e importanti.

Hai già chiamato qualche collega per partecipare?

Ehhh adesso non farmi dire di più (ride, ndr).

SCALETTA DEL CONCERTO – 1. Oh che sarà 2. Come si cambia 3. C’è tempo 4. La donna cannone 5. La Cura 6. Sulo pe’ parla 7. Besame Mucho 8. Quizas Quizas 9. Messico e Nuvole 10. Felicità 11. E penso a te 12. Insieme 13. Che sia benedetta 14. Sally 15. Via con me 16. Margherita 17. Lindbergh 18. Quello che le donne non dicono 19. I dubbi dell’amore

