“La pace non può essere la resa dell’Ucraina. La pace deve essere la libertà, l’indipendenza e il ripristino del diritto internazionale”, così il ministro Antonio Tajani a margine della Parata del due giugno a Roma. “Quindi significa che i russi devono ritirarsi – ha continuato – Tutti stiamo lavorando per cose concrete, l’Italia ha fatto le sue proposte: una zona franca attorno alla centrale di Zaporizhzhia e una permanente decisione di lasciare libero il corridoio verde per permettere agli africani di avere frumento e cereali che arrivano da Russia e Ucraina”.