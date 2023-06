Se è vero che i grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano, anche gli odi non scherzano. Nelle stesse ore in cui in Italia si fa un gran parlare del ritorno di Morgan a X Factor (“il talent è la tomba della creatività”, disse), oltreoceano a tenere banco tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di serie tv è l’inaspettato ritorno di Kim Cattrall sul “luogo del delitto”. Nottetempo, Variety ha sganciato lo scoop che fa già impazzire i fan di mezzo mondo: l’attrice sarà infatti nel cast della seconda stagione di And Just Like That, il sequel di Sex and the City. Ma non è esattamente tutto come sembra.

IL RITORNO A SORPRESA DI SAMANTHA JONES – Piccola indispensabile premessa. La prima stagione di And Just Like That si era conclusa con uno di quegli spiragli-civetta pensati per “agganciare” il pubblico, stuzzicarlo e spingerlo a guardare il resto di una puntata o di una serie. Così è accaduto nel finale della prima serie, quando, a sorpresa, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) si scambiava una serie di messaggi con Samantha Jones (Kim Cattrall, appunto) con tanto di promessa di riconciliazione. La verità è che il personaggio di Samantha – che, con l’espediente di cominciare un nuovo lavoro, gli sceneggiatori aveva fatto traslocare a Londra – aveva continuato ad aleggiare come una presenza impalpabile ma costante. Il “convitato di pietra” questa volta tornerà davvero ma i fan dell’indimenticabile e ferocissima Samantha non si facciano illusioni: la Jones non sarà una presenza fissa ma comparirà solo in un cameo in una delle nuove puntate, al via dal 23 giugno su Sky e in streaming su NOW.

LE CRITICHE DI KIM CATTRALL ALLE COLLEGHE E A #SATC – Sarà anche solo un cameo ma il ritorno di Kim Kattrall è comunque una “bomba” sul piano della comunicazione. Miglior lancio non poteva esserci – diciamolo – serviva una spinta per promuovere And Just Like That 2 (perché la prima stagione non ha lasciato un gran ricordo) e i produttori lo sapevano bene. Tanto che la notizia è stata tenuta segreta fino ad oggi, totalmente blindata nonostante la Cattrall abbia girato la scena il 22 marzo scorso, a New York. Riconciliazione in vista? No, tutt’altro. Stando a Variery, infatti, l’attrice non avrebbe incontrato né il creatore e showrunner della serie, Michael Patrick King, e neppure la sua “nemicamatissima” Sarah Jessica Parker o le altre colleghe. Del resto, dal 2016 ad oggi, la Cattrall non ha risparmiato bordate al vetriolo contro di loro e contro Sex and the city, rifiutando contratti monstre e facendo naufragare il terzo capitolo del film di Sex and the city. Oltre a non avere mai nascosto gli attriti con la Parker, l’attrice ha sempre affermato di essere contraria al ritorno di Samantha, convinta che il personaggio avesse dato tutto quello che c’era da dare. Perché ha cambiato idea? La domanda corretta è “cosa le ha fatto cambiare idea”? Una montagna di soldi rischia di essere la risposta giusta.