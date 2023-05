Lo avevano già dato per finito. Precipitato nella classifica Atp, incapace di recuperare del tutto dagli acciacchi, discontinuo nelle sue apparizioni. Invece Fabio Fognini a 36 anni e da numero 130 del mondo sta regalando spettacolo al Roland Garros: dopo aver liquidato in tre set il top-10 canadese Felix Auger-Aliassime, con un altro tre a zero (6-4, 7-6, 6-2) si è sbarazzato anche dell’australiano Jason Kubler in due ore e 17 minuti di gioco. Adesso Fognini ha davanti a sé il terzo turno contro l’austriaco Sebastian Ofner, con vista sugli ottavi di finale dalla parte di tabellone di Stefanos Tsitsipas. Al terzo turno avanza anche un ottimo Lorenzo Sonego: ha sconfitto il francese Ugo Humbert, chiudendo il match al tie break del terzo.

Fognini show – Per ampi sprazzi del match contro Kubler, il tennista ligure ha rispolverato tutto il repertorio fatto di colpi dal fascino antico. E il pubblico dimostra di gradire, eccome. Ha avuto una flessione a metà del secondo set, ma con lucidità alla fine ha chiuso a suo favore il tie break con il punteggio di 7 a 5. Da quel momento la partita è stata nuovamente in discesa. Adesso per Fognini, che a Parigi arrivò ai quarti nel lontano 2011, c’è la grande occasione intanto di tornare agli ottavi di un torneo dello Slam: Ofner, numero 118 del mondo, è un avversario alla portata, anche se ha eliminato con un altro 3 a 0 lo statunitense Sebastian Korda, ribaltando ogni pronostico.

Sonego in palla – E sembra in grande forma anche Lorenzo Sonego. Il 28enne torinese al secondo turno aveva davanti una sfida complicata contro il numero 40 al mondo, Humbert, spinto dal pubblico di casa. Invece ha condotto il match con solidità e autorevolezza fin dal primo set, quando ha trovato il break al quinto game e poi gestito il vantaggio fino al 6-4 finale. Andamento simile anche nel secondo, chiuso da Sonego con un 6-3. Poi il torinese è stato bravo a mantenere la calma dopo aver preso per la prima volta il servizio in apertura di terzo set. Ha recuperato e poi al tie break – portato a casa con un netto 7 a 3 – è stato più lucido del suo avversario. Ora il numero 48 al mondo è atteso da un terzo turno complicato: salvo sorprese, sfiderà il russo Andrej Rublev.

Arnaldi cede in 4 set – Finisce invece al secondo turno l’avventura di Matteo Arnaldi al Roland Garros. Il 22enne azzurro, numero 106 della classifica Atp, è stato battuto in quattro set dal Denis Shapovalov con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 6-4. Arnaldi non è riuscito a tenere testa al discontinuo talento canadese, oggi numero 32 Atp, che sulla terra rossa non è sempre a suo agio: dopo un primo test senza storia, ha lottato e vinto il secondo. Poi però non ha più avuto palle break, mentre Shapovalov ha sfruttato al meglio le sue occasioni e ha chiuso il match dopo una battaglia lunga quasi tre ore.

Giorgi si ritira, out Errani – Camila Giorgi esce di scena al secondo turno del Roland Garros: l’azzurra, numero 37 del mondo, si ritira per un problema al ginocchio destro dopo aver perso il primo set 6-2 in 34 minuti contro la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking Wta e del seeding. Sconfitta netta invece per Sara Errani contro la rumena Irina-Camelia Begu: la 36enne che nel 2012 fu anche finalista a Parigi è uscita di scena con un 6-3 6-0 a favore della sua avversaria.