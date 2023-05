Ogni tanto Fabio Fognini è ancora in grado di tirare fuori dal cilindro le sue magie. Il tennista ligure, sprofondato alla posizione 130 della classifica Atp, incanta Parigi ed elimina al primo turno del Roland Garros niente meno che Felix Auger–Aliassime, numero 10 al mondo. È Fognini a firmare la prima grande sorpresa dell’edizione 2023 dell’Open di Francia: non solo ha battuto il canadese, ma ho liquidato con un secco 3 a 0. La partita si è chiusa con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 in appena 2 ore e 18 minuti. Ora per il 36enne italiano, che già aveva dato segnali di risveglio a Roma battendo Murray e Kecmanovic, al secondo turno c’è un avversario abbordabile: l’australiano Jason Kubler, numero 69 del ranking Atp, che ha sconfitto l’argentino Facundo Diaz Acosta in cinque set.

“Dopo essere stato ai box un mese, aver giocato Roma ed essere arrivato al terzo turno, questo è un altro risultato che mi rende orgoglioso“, dice Fognini al termine del match. Nel suo team a Parigi c’è anche Corrado Barazzutti: “C’è grande stima tra noi. Mi conosce da quando avevo 15 anni e sa bene come prendermi e come pungolarmi”. Tornando sulla partita vinta, il ligure sottolinea: “Battere 3-0 un top 10 è sempre un buon risultato. Quando sto bene penso di poter dire ancora la mia, la cosa più difficile alla mia età è recuperare”. E il pensiero va appunto alla carta d’identità che comincia a presentare il conto: “Potrebbe essere l’ultimo Roland Garros come no, ho già detto che tirerò le somme a fine stagione. Intanto voglio godermi questo torneo, partita per partita”.

Dopo i cinque successi su cinque per gli italiani nella giornata d’esordio dello Slam sulla terra rossa parigina, lunedì sono arrivate anche le prime sconfitte per gli azzurri. Martina Trevisan, numero 24 del ranking Wta, ha perso contro la tennista ucraina Elina Svitolina, oggi in 192esima posizione ma ex numero 3 al mondo. Non c’è stata partita: Svitolina ha chiuso il match in un’ora e 12 minuti con un doppio 6-2. Nulla ha potuto invece il 21enne Flavio Cobolli contro Carlos Alcaraz: lo spagnolo numero 1 al mondo ha dominato nei primi due set, mentre ha dovuto combattere nel terzo, quando Cobolli hanno annullato anche quattro match point (tre di seguito) e rubato il servizio ad Alcaraz. Alla fine il match si è chiuso in due ore con il punteggio di 6-0 6-2 7-5.