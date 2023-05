Marcell Jacobs non parteciperà al Golden Gala di Firenze: la gara dei 100 metri in programma venerdì 2 giugno allo stadio Ridolfi, nella terza tappa della Wanda Diamond League 2023, doveva essere il giorno del grande rientro del campione olimpico di Tokyo. Invece è arrivato la nota della Fidal a comunicare l’ennesimo forfait del velocista di origini texane. La Federazione italiana di Atletica Leggera ha spiegato che la “sofferta decisione” è legata a un “recupero non completato” da parte di Jacobs, che dopo aver rinunciato a correre a Rabat non sarà neanche in Toscana. Cos’è che tiene fermo il velocista azzurro? Come riporta Il Corriere della Sera, Jacobs soffre di un “blocco lombo-sacrale“, che si è rivelato più grave del previsto.

Jacobs rinuncerà dunque alla sfida molto attesa sui 100 metri contro Fed Kerley e il resto dei velocisti mondiali. Il suo futuro a questo si fa sempre più incerto: è in dubbio la presenza alle prossime gare in programma a Parigi il 9 giugno e ai Giochi Europei in Polonia che si terranno dal 23 al 25 giugno. Già il 2022 era stato un anno difficile per Jacobs: aveva gareggiato solo sette volte, conquistando comunque il titolo mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado e il titolo europeo sui 100 metri a Monaco di Baviera. La grande delusione era arrivata ai Mondiali, quando sempre per infortunio aveva dovuto fermarsi già alle semifinali.

Un blocco lombo-sacrale è quello che i medici definiscono lombalgia, che consiste in un dolore nella parte lombare della colonna vertebrale. La lombalgia può durare meno di 4 settimane, ma anche diventare cronica. Solitamente è causata da anomalie congenite o di sviluppo della colonna vertebrale, oppure è dovuta a lesioni. Si combatte contrastando il dolore, quando è in fase acuta, ma al contempo vanno ricercate le cause per intervenire con cure mirate.