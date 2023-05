“Riservato per una festa di compleanno. Si prega di non utilizzarli: è la festa di nostro figlio di 4 anni, non essere tu a rovinarla”. Questo il testo di alcuni biglietti piazzati sui tavoli di un parco pubblico. Un frequentatore abituale della zona verde li ha notati, ha fotografato il biglietto e ne ha fatto un post Reddit diventato virale. Ne parla il Daily Mail, mantenendo (come sempre quanto si tratta di Reddit) l’anonimato su luogo e identità dello scrivente: “I tavoli – si legge nel post – sono rimasti vuoti per sei ore prima che arrivassero gli invitati, tra l’altro muniti di altoparlante per la musica e quindi molto chiassosi. Trovo tutto molto maleducato, nessuno ha il diritto di “prenotare” in un parco pubblico”.

L’uomo ha spiegato che in tanti si avvicinavano ai tavoli e alle sedie ma nessuno osava sedersi per via del biglietto, definito “passivo aggressivo”. Moltissimi i commenti: “Diverse persone avrebbero potuto usare le sedie e andarsene prima ancora che si presentassero gli invitati”, “Capisco voler festeggiare in un parco ma prenotare è impossibile, appunto perché pubblico“, “Se vuoi tenerti un tavolo in un parco pubblico devi mandare qualcuno a predisiare, altrimenti ‘chi prima arriva meglio alloggia’”, “Potevano almeno mettere un orario”.