Quando vince il campionato per la nona volta nelle ultime undici stagioni, ci sta che l’entusiasmo non sia esattamente lo stesso che si respira ancora oggi a Napoli per la vittoria dello scudetto. Ma lo scenario che si sono ritrovati davanti i calciatori del Psg dopo essere diventati campioni di Francia è stato davvero desolante: ad attendere la squadra parigina al rientro da Strasburgo c’erano appena tre persone. L’aeroporto, solitamente il primo luogo di festa in queste occasioni, tristemente vuoto e silenzioso, come testimoniano le immagini girate da Rmc Sport.

Il Psg è campione di Francia per l’11esima volta nella sua storia: è bastato un pareggio per 1-1 con gol Messi per garantire al Paris quattro punti di vantaggio sul Lens secondo in classifica a una giornata dal termine della Ligue One. Il vero obiettivo della squadra di Christophe Galtier, inutile nasconderlo, era però la Champions League. In Europa invece è arrivata l’ennesima delusione, con un’eliminazione agli ottavi contro il Bayern Monaco. Il motivo della disillusione dei tifosi parigini però non è da ricercare solamente nella fallimentare stagione continentale. La tifoseria organizzata da tempo contesta la società per aver riempito la squadra di giocatori strapagati e viziati. Stelle come Neymar e Messi, certo, che però hanno mostrato finora zero attaccamento alla maglia. Tanto che l’argentino campione del mondo viene ormai puntualmente fischiato dai suoi stessi tifosi. Insomma, per i tifosi del Psg c’è ben poco da festeggiare, perché ci sono i miliardi ma manca tutto il resto.