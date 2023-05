“Si fa tutto per avere un click in più, questa cosa è un po’ triste, però io sto bene”. Kledi Kadiu fa bene a rispondere alle fake news delle ultime ore sulla sua presunta morte. Il ballerino albanese continua: “Qui scrivono che me ne sono andato… Non ho capito dove! Sono morto? No. Sono andato via dall’Italia?”. E non basta qualche parola, perché la circolazione di fake news di questo tipo è una piaga che va giustamente combattuta. Ecco perché Kadiu, ex ballerino star di Amici di Maria De Filippi, in una Instagram story, fa vedere i titoli a cui si riferisce e spiega: “Buon pomeriggio a tutti faccio questa storia per rassicurare tutte le persone e gli amici che mi stanno scrivendo per colpa un po’ di articoli che stanno uscendo da ieri sera dai titoli un po’ ambigui e non carini. Certamente si fa qualsiasi cosa per un click in più ma è davvero triste, però io sto bene, mi sono grattato un po’ di volte e basta“.