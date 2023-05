Il giorno del suo compleanno un rider le porta a casa un mazzo di fiori e dei cioccolatini. Non c’è alcun biglietto. Lei non si fida quindi chiama prima il fidanzato e chiede se li abbia mandati lui. L’uomo nega. Chiama allora l’ex marito che dopo qualche tentennamento dice che sì, si tratta di un suo pensiero. Lindaci Viegas Batista de Carvalho, 54 anni, inizia allora a mangiare i cioccolatini. In pochissimo tempo si sente male. In casa con lei c’è il figlio ma non può fare altro che chiamare i soccorsi. La donna muore in ambulanza. Si aprono le indagini. Siamo a Rio de Janeiro e la notizia la riportano tutti i media brasiliani. I fatti risalgono a sabato 20 maggio. Il primo a essere ascoltato dagli inquirenti è l’ex marito che però nega: ha mentito, non era un suo regalo. Chi è stato allora? La polizia Civile di Rio de Janeiro cinque giorni dopo, il 25 maggio, arresta Susane Martins da Silva. Si tratta dell’ex fidanzata di un ex compagno della vittima. L’uomo l’avrebbe lasciata per stare insieme a Lindaci Viegas Batista de Carvalho e questo sarebbe stato il suo piano per vendicarsi.