“Noi siamo dalla parte della grande battaglia di libertà dei nostri fratelli ucraini. E ne siamo orgogliosi. Ma l’Europa da qui a 20 anni come si immagina? La Nigeria sarà più numerosa dell’intera Unione. O si immagina una strategia o rischiamo di essere spazzati via. Le elezioni europee sono importanti per questo, non sono un grande sondaggio. Siamo abituati a pensarle guardando al nostro scacchiare. Basta con questo provincialismo. Quindi o vince Renew Europe e fallisce il progetto della Meloni per una maggioranza di destra o perde l’Europa”, le parole di Matteo Renzi, Italia Viva, in occasione della sessione pubblica del meeting di Renew Europe, tenutosi a Roma presso il Teatro Piccolo Eliseo.