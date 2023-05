Scatenato, scatenatissimo Lapo Elkann. La Juventus è ancora scossa per il terremoto innescato dall’ultima penalizzazione di dieci punti inflitta dalla Corte d’Appello della Figc per il caso plusvalenze (da scontare nell’attuale classifica di Serie A) e anche Lapo non si sente molto bene. Almeno stando a quando scrive su Twitter. Se poche settimane fa se l’era presa via social con la gestione del cugino Andrea Agnelli (e la dirigenza da lui scelta) e le stoccate all’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, questa volta nel mirino dell’imprenditore nipote di Gianni Agnelli è finita Evelina Christillin.

E i toni sono al vetriolo. Ad innescare la reazione di Lapo è stata proprio la Christillin, da sempre molto vicina alla famiglia Agnelli (celebri i suoi racconti su quando l’avvocato la chiamava all’ultimo minuto per andare a sciare a Sestriere, muovendosi da Torino rigorosamente in elicottero). La presidente del Museo Egizio di Torino è anche membro aggiuntivo Uefa nel Consiglio della FIFA e proprio in veste di delegata Uefa (oltre che di tifosa juventina) è intervenuta ieri a Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, definendo “uno scenario possibile” l’intervento della Union of European Football Associations. “C’è anche la variabile Uefa: nel momento in cui le sentenze italiane diventano definitive, poi verranno prese delle decisioni anche in sede Uefa. E poi c’è il secondo filone della manovra stipendi. Juve esclusa dalle coppe dalla Uefa? Scenario possibile”, ha commentato la Christillin. Parole che non sono piaciute ai tifosi, che temono una “vendetta” da parte di Aleksander Čeferin, presidente della Uefa, nei confronti della società torinese. E nemmeno a Lapo. Tirato in ballo su Twitter da Edoardo Mecca, imitatore e speaker di Radio 105, che gli chiedeva cosa ne pensasse “delle parole gravi di Evelina Christillin”, Elkann ha risposto in maniera tranchant (e sgrammaticata): “È grottesca per me è una senza anima e senza dignità è vergognosa un arrampicatrice sociale povera donna”.

Ma non è una novità che Lapo Elkann non ami la Christillin, moglie del top manager Gabriele Galateri di Genola (per undici anni presidente di Generali Assicurazioni). Lo scorso marzo, sempre rispondendo ad un follower su Twitter la definì persino un’ingrata: “Tanta gente ama parlare per mostrarsi, bisogna parlare con i fatti cosa che lei non fa e la sua ingratitudine verso la Juve e Giovanni Agnelli che ha fatto tutto per portare le Olimpiadi a Torino lei se lo è scordato. Questo dimostra l’arroganza e presunzione di una persona”.