A Conselice si combatte ancora contro l’alluvione che da ormai oltre una settimana ha colpito la città. Nel paese del Ravennate, a causa dell’allerta igienico-sanitaria scattata dopo l’alluvione in Emilia-Romagna, centinaia di persone si sono messe in coda davanti alla Casa della Salute per effettuare la vaccinazione straordinaria antitetanica.