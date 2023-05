A otto giorni dall’inizio dell’emergenza in Emilia-Romagna, a Conselice, in provincia di Ravenna, la situazione appare ancora lontana dal rientrare alla normalità. Gran parte del centro abitato resta allagata. E quel che è peggio è che quest’acqua non è più trasparente, ma un misto di fango, benzina e sostanze inquinanti, oltre alle fogne. Le immagini dal drone mostrano la situazione nella mattinata del 24 maggio. Ora qui la preoccupazione è anche sul fronte sanitario: si potrebbero propagare malattie infettive.