Il 22 maggio sono iniziate le riprese di Mare Fuori 4 e molti fan sono andati sul set a Napoli per incontrare i loro beniamini. Ma qualcosa è andato storto: non aspettandosi un’accoglienza simile una delle attrici della serie ha vissuto momenti di panico. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha postato un video su Instagram nel quale si vede chiaramente l’attrice terrorizzata alla vista della folla rivolgersi al proprio autista: “Corri corri, hai chiuso i finestrini?”. Gesto che è stato interpretato come segno di maleducazione verso chi ha aspettato per ore anche solo per vedere gli attori all’opera. Alcuni si sono lamentati sui social ma c’è chi ha usato la carta del sarcasmo: “Insomma oggi scopro che gli attori di Mare Fuori se la tirano perché davanti ad una folla sclerata che si butta e sbatte sulle macchine hanno preferito andarsene invece di abbassare il finestrino per salutare i fan con la manina”.