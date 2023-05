“Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo. Boem è un drink in lattina, leggermente alcolico e con poche calorie, orgogliosamente made in Italy”. Con questo annuncio, pubblicato sui loro profili social, Fedez e Lazza si lanciano in una collaborazione inedita. Niente musica, almeno questa volta. A sbarcare nell’industria delle bevande è il loro nuovo hard seltzer: “Il primo gusto che lanceremo a giugno è zenzero”. Una scommessa per i due artisti che, nelle ultime settimane, erano stati avvistati insieme, a Milano, su un set con delle telecamere. Neanche a dirlo, le ipotesi di alcune riprese per un videoclip e, quindi, un possibile singolo insieme, avevano fatto sognare i fan.

I cantanti, in realtà, stavano girando lo spot di Boem, per loro stessa dichiarazione “la bibita alcolica con meno calorie sul mercato italiano”. Ma un annuncio, forse, non basta. E Fedez e Lazza hanno deciso di organizzare un lancio in grande stile: “A breve faremo un bellissimo evento al Gran Premio di Monaco e vi terremo aggiornati su dove potrete trovarla”, hanno specificato in una storia su Instagram. Un progetto carico di aspettative, attraverso il quale i due artisti hanno voluto proporre un’alternativa poco calorica sul mercato delle bevande, sottolineando il divieto di vendita ai minori. “Prodotto vietato ai minori di 18 anni. Bevi responsabilmente”, si legge nei post di sponsorizzazione della bibita sui social.

COSA SONO GLI HARD SELTZER

Sebbene siano categorizzati come birra, gli hard seltzer sono bevande alcoliche aromatizzate frizzanti molto popolari negli Stati Uniti, dove il settore produce un fatturato di oltre quattro miliardi di dollari. Si tratta di bibite frizzanti e fermentate, con una variabile alcolica oscillante tra il 3% e il 5%, arricchite poi con spezie, frutta e aromi. In Italia, sono state lanciate per la prima volta a fine 2020 da Mister B, un microbirrificio in provincia di Mantova. Oltreoceano, invece, sono sul mercato già dal 2012 quando, nel Connecticut, Nick Shields decise di realizzare alcuni cocktail economici e pronti da bere, partendo da una base di birra. I segreti del grande successo degli hard seltzer negli USA? Duttilità (possono essere bevuti da soli o utilizzati all’interno dei cocktail) e un packaging colorato e accattivante.