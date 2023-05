Diverse migliaia di partecipanti, 10mila secondo gli organizzatori, si sono ritrovati a Perugia per la nuova edizione della marcia della Pace che dal capoluogo umbro ha raggiunto Assisi, a tre mesi di distanza da quella straordinaria, notturna, organizzata a un anno dall’invasione della Russia di Vladimir Putin in Ucraina. Tra gli attivisti e i pacifisti, insieme ad associazioni, sindacati, ong e terzo settore, tanti i giovani presenti (119 scuole e 71 Università italiane hanno aderito alla Rete per la pace). Con loro Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, il missionario comboniano Padre Alex Zanotelli, il presidente di Anpi, Gianfranco Pagliarulo. Questa Europa oggi si sta suicidando e noi dobbiamo costruirne una nuova. Folle permettere di usare i fondi del Pnrr e dei fondi di coesione sociale per nuovi armamenti e munizioni”, ha rivendicato Flavio Lotti, coordinatore del Comitato promotore Marcia PerugiAssisi, per la terza volta in marcia da quando è scoppiata la guerra in Ucraina.

“Basta armi, serve una soluzione diplomatica”, è stato così il mantra ripetuto dai partecipanti, come già rilanciato nell’edizione notturna della storica marcia. Perché, insistono, “non può essere l’unica soluzione portata avanti” dai leader mondiali, così come dai principali partiti in Italia, con l’eccezione di Verdi-Sinistra, M5s e qualche parlamentare isolato. Eppure, di fronte al popolo della pace tornato a marciare, sono stati proprio i partiti i grandi assenti , con l’eccezione del leader di Sinistra italiana , Nicola Fratoianni, presente con la delegazione dell’Alleanza Verdi-Sinistra. Assenti invece Movimento 5 Stelle e Pd (si è unita al corteo soltanto la deputata Laura Boldrini, come rivendicato via social, chiedendo che “L’Italia e l’Europa sostengano la missione di pace del cardinale Zuppi a Kiev”), così come i partiti di centrodestra al governo.

“Dovevamo essere tutti qui presenti oggi. Questo è un segnale di disattenzione verso chi chiede un cambio di strategia, anche da chi in Parlamento (come i 5 Stelle, ndr) ha votato contro gli ultimi decreti Armi”, rivendica lo stesso Fratoianni. “C’è una sola strada per il cessate il fuoco in Ucraina ed è la trattativa diplomatica tra USA e Cina, con la mediazione dell’Europa. Fa male che il governo Meloni non abbia mai mandato nemmeno un minimo segnale in questa direzione, mentre continua soltanto a parlare di armi“, ha aggiunto Elisabetta Piccolotti (Avs). Non pochi attivisti e partecipanti hanno mostrato la loro delusione verso l’assenza dei partiti, compresa quella del Pd: “Ci aspettavamo un cambio di linea con il nuovo corso di Elly Schlein, ma al momento non c’è stato alcun cambiamento rispetto alla strategia di Enrico Letta”, c’è chi spiega. Altri spingono invece i dem verso un cambio di rotta: “Schlein usi il suo coraggio”, auspica Sergio Bassoli, del coordinamento Europe for Peace. “L’assenza dei leader dei partiti? Triste doverlo dire, ma non si può camminare per ora accanto a chi non ha preso una posizione chiara e netta a favore della soluzione negoziata del conflitto, con il cessate il fuoco e l’apertura di una reale trattativa”, continua.