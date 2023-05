Per gli appassionati dei social c’è una novità importante da tenere in considerazione: l’arrivo di una nuova app di Instagram. A parlarne, già qualche mese fa, era stato Forbes, spiegando che Meta – l’impresa di Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger – stava sviluppando una piattaforma di social media decentralizzata, progettata per competere con Twitter, dopo le diverse modifiche subite dall’app in seguito all’acquisizione da parte di Elon Musk. Al momento non c’è alcuna conferma (né smentita) ufficiale al riguardo, ma pare che alla nuova app – il cui nome in codice sarebbe P92 o Barcelona – gli utenti dovrebbero accedere con le credenziali del proprio account Instagram. Da quando? Con tutta probabilità da fine giugno. Non solo. Le indiscrezioni che serpeggiano sul web deriverebbero da una serie di documenti pubblicati da Lia Haberman, professoressa di Social e Influencer Marketing alla University of California. La professoressa ha pubblicato lo screen di una nuova funzione di Instagram che potrebbe cambiare l’uso di questo social. Lo screen in questione è stato ripubblicato anche dalla popolare pagina Trash Italiano. Esplicitate, dunque, la possibili funzioni della nuova app. Innanzitutto si potranno pubblicare post di massimo 500 caratteri, si potrà interagire con like, condivisioni e risposte. Si potranno pubblicare foto e video fino a 5 minuti e potrà essere attivata la sincronizzazione dei follower con quelli di Instagram. Anche nome, foto profilo, bio ed eventuale spunta blu di Instagram verranno sincronizzati con la nuova app. Attenzione: le persone già bloccate saranno bloccate anche sulla nuova app.

Sotto al post in questione, sono arrivati migliaia di commenti in poco tempo: “Eh sì tanto ci stavano pochi disagiati fino ad adesso. Togliete il limite ai vocali nelle chat, piuttosto!”, “Ah ma quindi Facebook 2” oppure: “Perché migliorare quella che esiste già è troppo faticoso”. “Non ci vedo questa grande novità, farà la fine di BeReal“, ha infine commentato un altro utente facendo riferimento all’App francese che aveva riscosso un grande successo a fine estate, ma il cui numero di utenti è già drasticamente in picchiata. Se tutto ciò fosse confermato, potrebbe rappresentare una nuova insidia per Musk. Un’altra. L’ennesima. Un recente studio del Pew Research Center di Washington ha rilevato che gli utenti Twitter più attivi pubblicano circa il 25% in meno dopo l’acquisizione di Musk. Lo studio ha anche rilevato che 6 americani su 10 che hanno utilizzato Twitter nell’ultimo anno hanno riferito di essersi presi una pausa dalla piattaforma e il 25% degli intervistati ha affermato che probabilmente non sarà sulla piattaforma tra un anno. Cos’accadrà adesso? Non resta che attendere le prossime settimane per conoscerne gli sviluppi.