Scontro acceso a Omnibus (La7) sull’emergenza ambientale e sul dissesto idrogeologico del paese tra la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita e il senatore del M5s Ettore Licheri. Quest’ultimo stigmatizza la posizione di alcuni politici sulla situazione critica del territorio italiano: “In Italia c’è un problema culturale. La classe politica non è convinta che in questo momento c’è un’emergenza ambientale”.

Viene immediatamente e ripetutamente interrotto da Paita che insorge: “Parla per te, la classe politica non è tutta uguale”.

“Fammi parlare”, ribatte Licheri.

“No – replica la parlamentare renziana – Io non accetto che tu dica una cosa del genere, perché avete smantellato la struttura Italia Sicura con Giuseppe Conte”.

“Per favore, Paita – risponde Licheri dopo svariate interruzioni da parte della collega – Non avete combinato nulla. Se siamo in queste condizioni, è proprio perché avete governato voi”.

Il senatore pentastellato poi critica l’approccio del governo Meloni all’emergenza climatica e aggiunge: “Non andiamo da nessuna parte se non prendiamo consapevolezza del fatto che la neutralità climatica è l’unica via che ci porterà al futuro”.

“Io sono così imbarazzata dai tuoi discorsi – commenta Paita – Ti arrampichi sugli specchi”.

Interviene il giornalista del Tempo, Pietro De Leo, che ricorda a Licheri: “Voi però avete governato 5 anni”.

“Appunto – mormora la conduttrice Gaia Tortora – Prima con la Lega, poi col Pd!.

Licheri, rivolgendosi a Tortora, aggiunge ironicamente: “Mi pare anche con Renzi”.

“E dovevate ascoltare”, commenta Paita.

De Leo chiede a Licheri perché il piano nazionale per il cambiamento climatico è fermo dal 2018. Inevitabile la precisazione di Paita: “Vero, esattamente da quando sono intervenuti loro al governo. Non si capisce perché hanno smantellato Italia Sicura”.

Licheri cerca di rispondere citando la carta geologica portata avanti dal governo Conte, ma Paita lo interrompe nuovamente.

“Paita, per cortesia, mi lasci finire – replica il senatore M5s – Sembra una caffettiera. Va bene che è l’ora della caffettiera, però la pianti”.

“Non è elegante”, commenta Gaia Tortora rivolgendosi a Licheri.

“Sei imbarazzante, Licheri”, ribatte Paita.

“No, sei imbarazzante tu”, rilancia Licheri.

“Basta, né ‘caffettiera’, né ‘imbarazzante’”, chiosa Gaia Tortora