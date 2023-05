Ha postato un video mentre finge di svolgere un (duro) lavoro agricolo a Bali e ha suscitato molta indignazione. Perché sì, è lapalissiano: nella vita di chi fa l’influencer realtà e social poco si somigliano, a cominciare dall’aspetto colmo di filtri e per arrivare alle azioni compiute. In questo caso però, secondo alcuni utenti, si è arrivati proprio al limite. “Ubod on acid“, questo il nome social, ha pubblicato un filmato che mostra tutta la trafila: una ragazza in bikini e un ragazzo in pantaloncini fingono di lavorare mentre un amico li filma. Il tutto dura pochissimo con il contadino che sta in disparte e attende. Va detto che la didascalia accanto al video chiarisce benissimo l’intenzione: “Tutto per Instagram” (“All for the gram”). I commentatori si sono infuriati: “Viviamo in un mondo fake”, “Immaginate quali saranno le tendenze social tra cinque anni”, “Pagliacci”, “Ma la vera domanda è, perché?”, “Ora prenderà un parassita da quell’acqua e incolperà il cibo locale” e così via. Cosa ne penseranno i due influencer? Saranno contenti del risultato raggiunto?

