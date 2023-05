Un match spettacolare quello disputato tra Fabio Fognini e Andy Murray agli Internazionali di Roma nella serata di mercoledì 10 maggio. L’azzurro supera l’ex numero 1 del mondo in tre set al Centrale, con il punteggio di 6-4/4-6/6-4. Il 35enne rinasce sul rosso del Foro Italico, dopo un inizio di stagione difficile. Si prende il primo set, grazie ad un break conquistato nel terzo game. Nel secondo viene fuori un Murray determinato, che rimette in piedi l’incontro, nonostante Fognini, spinto dal pubblico e dalle notizie della sua Inter in vantaggio in Champions, fosse vicino alla rimonta dal 5-1 al 5-4. L’azzurro riprende il match in mano, pur perdendo il set. E comincia a razzo il terzo, battendo il britannico con un altro 6-4. Fognini vola al secondo turno, dove affronta il serbo Kecmanovic, testa di serie numero 30 del torneo.

L’ex numero 9 del mondo ha giocato in contemporanea con il derby di Champions League tra Inter e Milan e non ha potuto assistere al match della sua squadra del cuore: “Abbiamo vinto il primo round, vedremo come andrà il secondo“, ha affermato Fognini, come riporta il sito ufficiale del torneo. “Se sarei disposto a perdermi anche il ritorno e giocare di nuovo sul Centrale la prossima settimana? Di mestiere faccio il tennista, quindi non ho dubbi e mi piacerebbe molto essere in campo“, ha aggiunto.

Il tennista di fede nerazzurra ha commentato il suo ultimo periodo, caratterizzato da infortuni e stop che non gli hanno permesso di giocare al top: “Non è mai facile tornare dopo un infortunio, non mi sentivo molto pronto a giocare a Roma, però questo tipo di battaglie sono quelle che mi esaltano. Davanti al mio pubblico ho vinto una bella partita. Vediamo come mi sentirò domani…”. Agli Internazionali d’Italia ora è attesa per il debutto di Jannik Sinner, che gioca da testa di serie numero 8 e incontrerà Kokkinakis al secondo turno. L’altoatesino, a differenza di Fognini, tifa l’altra sponda di Milano e ha detto cosa pensa della sconfitta del suo Milan: “Io sono sempre positivo, due set sotto si può vincere ancora”.