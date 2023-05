Rafael Nadal si arrende e annuncia la sua assenza agli Internazionali d’Italia di tennis a Roma, in programma fino al 21 maggio. Il maiorchino manda un messaggio ai fan sui suoi canali social in cui comunica con amarezza il forfait al Masters 1000 italiano, vinto ben 10 volte dallo spagnolo: “Sono molto dispiaciuto di annunciare che non potrò essere a Roma. Sapete tutti quanto mi fa male mancare un altro dei tornei che hanno segnato la mia carriera professionale e personale per tutto l’amore e il sostegno dei tifosi italiani“, dice la stella del tennis mondiale.

L’ex numero 1 dei ranking Atp sta combattendo per superare gli infortuni accumulati negli ultimi anni. Tra i tanti, oltre quelli al piede, Rafa sta recuperando da una lesione di secondo grado a psoas e iliaco della gamba sinistra: “Nonostante abbia notato un miglioramento negli ultimi giorni, sono passati molti mesi senza potersi allenare ad alto livello e il processo di riadattamento ha i suoi tempi e non ho altra scelta che accettarli e continuare a lavorare. Un abbraccio a tutti”, conclude il 22 volte vincitore negli Slam. Dato il prolungamento dei tempi di recupero, resta in dubbio anche la partecipazione al prossimo Roland Garros: lo spagnolo, trionfante a Parigi per ben 14 volte, dovrà molto probabilmente rinunciare a uno dei tornei a cui è maggiormente legato.