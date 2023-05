Nel corso di un’ora oltre 100 razzi palestinesi sono stati sparati da Gaza verso il territorio israeliano in risposta all’attacco dell’esercito israeliano sulla Striscia. La maggior parte sono caduti in un raggio di circa 40 chilometri dalla Striscia mentre alcuni hanno raggiunto anche il centro del Paese. Lo ha riferito la televisione pubblica israeliana Kan secondo cui i danni materiali sono limitati (grazie all’intervento del sistema di difesa aerea Iron Dome) e finora non si segnalano vittime. Le sirene di allarme missilistico hanno suonato anche a Tel Aviv e nelle vicine città di Ramat Gan e Givatayim. Alcune immagini postate sui social mostrano bagnanti in fuga dalla spiaggia verso i rifugi. In altri video si vedono le persone abbandonare l’auto in mezzo al traffico e fuggire al suono della sirena