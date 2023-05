“Difficile chiedere agli ucraini di non combattere e ai russi di non invadere? Ai pacifisti vengono attribuite posizioni che non sono mai state espresse”. Michele Santoro, nel giorno della Staffetta per la pace, che ha coinvolto migliaia di persone in tutta Italia, è stato ospite di In Onda, su La7, proprio per parlare di guerra in Ucraina e di pacifismo. “Chi ha mai detto che se noi smettiamo di mandare armi istantaneamente il conflitto finisce? Io non ho mai detto una sciocchezza del genere. Ci volete dire dove ci porteranno queste vostre armi? Ci volete dare un obiettivo, una durata di questa guerra, una linea entro cui dobbiamo fermarci, un numero di morti? Questo non lo dite mai, continuate soltanto a sostenere che le armi sono la soluzione, sono centinaia di migliaia le vittime e voi volete continuare a mandare armi e non sapete cosa succederà”.

Video La7