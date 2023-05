Un incendio ha colpito la distillerie Caviro di Faenza, nel Ravennate. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco. Interessati dalle fiamme 15 silos da 200 mc di alcol. Al momento nessuna persona risulta coinvolta, “ma per ragioni di sicurezza, si invitano i cittadini a portarsi ad almeno un chilometro dalla industria Caviro” come invita sul suo profilo Facebook, il sindaco di Faenza, Massimo Isola. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza.

Nel dettaglio il primo cittadino faentino, che posta anche un immagine dall’alto dell’area, ha pubblicato le vie interessate dall’evacuazione: via Cantrigo, Celletta, Cerchia, Convertite, dal Prato, Finali, Malpighi, Morgagn, Murri, Pacinotti, Piero della Francesca, Righi, San Silvestro, Spallanzani, Ramazzini e Valsalva. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo. I lavoratori dell’azienda avrebbero sentito prima una forte esplosione, seguita poi da altre minori. Immediatamente è stato attivato il protocollo sicurezza per evacuare tutti gli uffici e il sito. L’incendio si è sviluppato a pochi giorni dai gravi problemi causati dal maltempo e dall’alluvione che ha colpito la zona.

Foto dall’account Twitter dei Vigili del fuoco