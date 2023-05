Si chiama Marika Mikusova e per cinque anni ha fatto l’assistente di volo per una compagnia aerea di alto livello. Ora ha deciso di raccontare la sua esperienza in un libro, Diary of A Flight Attendant. Ne parla il Daily Mail. E il racconto di Mikusova è, a tratti, un racconto horror: “Non esistono voli senza puzza di piedi”, dice. E già viene voglia di ‘cambiare pagina’ ma sembra che i lettori apprezzino molto conoscere questi “retroscena” e il libro della ex hostess sta andando molto bene: “Una volta un passeggero seduto vicino alla cambusa ha allungato i piedi oltre la tenda, l’odore era di formaggio”. Insomma, una cosa che forse definire horror è poco. Non c’è limite a cosa possono, evidentemente, fare i passeggeri: “Un’altra volta su un volo un gruppo di passeggeri turchi, sospettati di aver rubato dei profumi al duty-free e dunque relegati in fondo alla cabina, hanno lasciato dei sacchetti pieni della loro urina”. La cosa diventa ancora più sconcertante perché Mikusova aggiunge che “spesso non c’è abbastanza tempo per pulire tutto, tra un volo e l’altro”. Tra passeggeri che cambiano il pannolino al figlio senza andare nell’apposito spazio ma restando al proprio posto e altri che usano gli asciugamani caldi non per pulire le mani ma le ascelle o peggio, difficile avere una voglia di prendere un aereo dopo questa lettura. Ma se volete saperne di più, c’è il profilo Twitter di Mikusova: solo per stomaci forti.