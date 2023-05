È a dire poco disarmante la quantità di storie raccontate sui social che trattano argomenti leggerissimi, capaci di generare dibattito. Stavolta il Daily Mail ne riporta una avvistata su Mumsnet, una popolarissima piattaforma per genitori britannica. Una donna che non ha svelato il suo nome ha raccontanto di aver preso la decisione di lasciare il suo ragazzo per una ragione piuttosto strana: “Beveva sempre bibite gassate”. Non solo. “Non poteva sentire parlare di verdure e cibi sani ma era sempre alla ricerca di dolciumi, come un adolescente nonostante avesse quasi 40 anni“. La donna ha chiesto agli utenti della piattaforma se la sua scelta di lasciare il compagno dopo cinque mesi fosse stata eccessiva: “Ho un lieve disturbo ossessivo compulsivo – ha aggiunto – e mi domando se sia stata io a ingigantire a dismisura la situazione. Dovessi spiegare il motivo non saprei farlo ma mi sembrava oltremodo imbarazzante questo suo modo di comportarsi”. Come hanno reagito i commentarori? “Se ti dava fastidio, meglio smetterla ora, all’inizio della storia”, “Col passare del tempo non poteva che peggiorare”, “Non voglio immaginare i suoi denti se continua così”. Ma anche: “Io non ho alcun problema rispetto a quello che mangia o beve la gente che mi sta accanto. Ce l’ho semmai rispetto a chi scrive un post così“.