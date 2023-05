Aurora Ramazzotti non poteva sapere (o forse sì, perché la conduttrice si ritrova spesso costretta a fronteggiare gli haters) che una sua foto (anzi tre) in maglietta e cappellino, mentre si gode una spremuta l’avrebbe messa di fronte a molte critiche. “Ora d’aria per mami”, scrive Ramazzotti. Il piccolo Cesare Augusto, primo figlio della conduttrice e Goffredo Cerza, non è con lei che, appunto, si gode un po’ di tempo da sola. Apriti cielo. A indignarsi, in particolare modo, le altre mamme. E sì che una commentatrice ha provato ad avvisare Ramazzotti: “Stai per essere catapultata nel meraviglioso mondo delle mamme che sm****** le altre mamme…”. Detto fatto: “Solo io nella mia ora d’aria vado a comprare cose per lui?”, “Tutto molto interessante: ma nella vita reale che lavoro fai scusa?”, “Io nella ma ora d’aria pulivo casa”, Beata te… Io dopo 12 dal primo e a due anni dalla terza devo capire cos’è l’ora d’aria”, “C’è chi può e chi no”, e così via. No, non ci sono solo commenti negativi, anzi: tra tanti cuori e parole dolci, c’è chi scrive: “Brava, ci vuole”.

