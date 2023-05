La modella Sienna Weir, finalista di Miss Universo 2022, è morta in un tragico incidente a cavallo. Aveva 23 anni. Weir stava cavalcando al Windsor Polo Grounds in Australia quando all’improvviso il suo cavallo è caduto e lei è finita rovinosamente a terra. La ragazza è stata portata d’urgenza al Westmead Hospital dove ha trascorso due giorni attaccata alle macchine respiratorie prima di spirare per le ferite riportate dalla caduta. In tanti hanno voluto tributarle un commosso saluto sui social. Tra questi il fidanzato Tom Bull e l’agenzia di modelle per la quale lavorava: “Sarai per sempre nei nostri cuori”. Weir aveva una doppia laurea in letteratura inglese e psicologia presso la Sydney University, e stava progettando di trasferirsi nel Regno Unito per proseguire la sua carriera. “Anche se ho vissuto la maggior parte della mia vita in città, ho un amore profondo e irremovibile per il salto ostacoli e per i cavalli”, aveva spiegato in un’intervista, anche se questa passione l’ha portata alla morte.