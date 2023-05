Ha la cittadinanza italiana Sir Antonio Tony Pappano, il direttore della Royal Opera House di Londra chiamato a dirigere l’Orchestra dell’Incoronazione, composta da un gruppo di musicisti riuniti per la cerimonia e provenienti dalle orchestre dei Patronati dell’ex principe di Galles, tra cui la Royal Philarmonic Orchestra. I suoi genitori erano originari di Castelfranco in Misiscano, piccolo borgo in provincia di Benevento ed emigrarono a Londra dove Pappano iniziò ad appassionarsi di musica. Nel 2012, la regina Elisabetta II lo ha nominato cavaliere per i servigi resi alla musica e ha ricevuto il titolo di ‘Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana’. Dal 2002 dirige, appunto, la Royal Opera House di Londra.