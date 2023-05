L’orario di Udinese-Napoli, il traffico del centro storico e un modo per far rientrare gli azzurri in aeroporto. Questi alcuni degli argomenti sul tavolo della discussione in Prefettura tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano e il prefetto di Udine Massimo Marchesiello. Nessuno spostamento dell’orario di Udinese-Napoli, che resta al momento in programma per giovedì 4 maggio alle ore 20.45, come ha dichiarato il prefetto Palomba in conferenza stampa: “Non è previsto al momento spostamento della gara”. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile anticipo della partita (alle 18.00 o alle 18.30) che dovrebbe sancire una volta per tutte la vittoria dello scudetto per i partenopei. Il motivo sarebbe quello di garantire la massima sicurezza e l’ordine pubblico per le strade della città.

Inoltre, nella riunione attualmente in corso, si stanno studiando dei modi per bloccare il traffico nelle vie principali del centro storico, al fine favorire i festeggiamenti. Tra i temi della discussione anche il come far tornare gli azzurri da Udine all’aeroporto di Napoli. Su questo punto il presidente del Napoli è stato abbastanza tranchant: “Quando torniamo da Udine? Sono fatti nostri. Dobbiamo tornare in sicurezza. Arriveremo in tarda mattinata del venerdì a Capodichino”.

Nel frattempo, il Napoli ha raggiunto un accordo di massima con Dazn per trasmettere la partita sui maxischermi del Diego Armando Maradona: si attende soltanto l’ok dell’ordine pubblico. Se la Lazio non dovesse vincere con il Sassuolo mercoledì alle ore 21.00, il Napoli sarebbe campione d’Italia ancora prima di giocare. In caso contrario ai partenopei basterebbe comunque un punto.