A Napoli la festa più che rimandata è prolungata visto che ormai in città già da settimane si vive l’atmosfera del terzo scudetto. Però mentre i vicoli erano pronti ad esplodere di gioia il boato finale non c’è stato, lasciando un po’ di amaro tra i tifosi e migliaia di turisti che si sarebbero uniti volentieri alla festa, anzi, molti erano venuti qui proprio per questo. “Vincere oggi sarebbe stato diverso – ci dicono – migliaia di persone in città, domani è festivo, avremmo festeggiato fino all’alba”. Nel videoracconto abbiamo documentato i momenti principali della giornata in cui in Napoli ha quasi vinto lo scudetto, dall’euforia dopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio, che di fatto aveva portato gli azzurri ad un passo dal titolo, alla delusione arrivata a sei minuti dal fischio finale, quando il gol della Salernitana ha rimandato i festeggiamenti di qualche giorno.