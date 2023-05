“Questo governo ha introdotto il decreto precariato, ha deciso di fare la festa ai lavoratori “. Giuseppe Conte interviene contro il decreto lavoro con un video postato sui canali social: “Con il decreto dignità nel 2018 eravamo andati nella direzione giusta, ora torniamo indietro, nella direzione del jobs act di Renzi. Siamo alla restaurazione più becera, si uccidono i sogni dei giovani e i loro progetti di vita. Si smantella il reddito di cittadinanza e si criminalizzano i poveri”. E continua: “Un governo serio oggi si sarebbe riunito per approvare il salario minimo”. Conte invita poi il governo Meloni a seguire le storie dei percettori del reddito per ricollegarsi con la realtà, poi lancia un messaggio rivolto a tutti: “Ritroviamoci tutti a giugno per manifestare contro questo governo, contro lo smantellamento del reddito di cittadinanza, contro il decreto precariato e a favore dell’introduzione di un salario minimo legale, lavoriamo per un paese migliore”