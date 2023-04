L’ex concorrente di MasterChef 12 Sara Messaoudi, 27enne di origini marocchine, ma residente a Pradalunga, in provincia di Bergamo, è stata vittima di insulti e messaggi di odio e razzismo sulla sua pagina social. La ragazza ha però scelto di non tacere, pubblicando uno screenshot dei messaggi ricevuti, denunciando la campagna d’odio mossa nei suoi confronti: “Ho pensato molto se fare questo post, ma penso che i social possano servire anche a questo, diffondere messaggi che facciano riflettere. Perché ormai sembra che stare dietro a una tastiera possa dare il diritto a tutti di scrivere quello che ci passa per la testa. Ma questo sta diventando deleterio per la nostra società. Ancora rabbrividisco e mi stupisco che nel 2023 si possa vedere questo”.

Le pesanti offese degli utenti hanno toccato vette altissime di indecenza, fra chi la esorta a “tornarsene a casa sua col primo barcone”, a chi le dà, senza mezzi termini, della prostituta: “Ma perché cerchi un posto in cucina? Il marciapiede è la tua strada!”. Ma Sara non ci sta:” Io mi sono fatta le spalle larghe, il cuore forte ma c’è chi ancora in qualche posto nel mondo soffre e versa lacrime per questo. Se ho un desiderio forte è che un giorno questo sarà solo un brutto ricordo. Sogno un mondo di inclusività. Sogno un mondo di chi non ha paura del ‘diverso’. Sogno un mondo di persone prive di pregiudizi solo perché sei nato a km di distanza. Io ho imparato a sorridere di fronte all’ignoranza che distrugge il cuore di quelle persone“.

Sara Messaoudi si è dimostrata estremamente più civile dei suoi haters, scegliendo di oscurare i loro nomi salvandoli dalla gogna pubblica. Molti utenti l’hanno esortata a denunciare alla polizia postale i comportamenti inaccettabili di queste persone.