Il Girona, club militante nella Liga spagnola, ha comunicato di aver firmato un accordo di partnership con l’Ong catalana Open Arms: quest’ultima si occupa di aiutare e salvare i migranti nel Mediterraneo. Già nel match di martedì 25 aprile contro il Real Madrid, vinto dal Girona a sorpresa per 4 a 2, il club catalano ha indossato il logo dell’Ong sulla manica sinistra della maglia. Così per le prossime partite, fino al termine della stagione.

Con una nota, la società calcistica spagnola ha spiegato anche alcuni dei dettagli di questo accordo: per esempio “i fan che comprano o hanno già comprato la maglia ufficiale del Girona di questa stagione potranno stampare il logo di Open Arms sulla manica pagando 5 euro. Il ricavato da questa iniziativa andrà interamente alla Ong”. Il presidente del club catalano Delfí Geli si è detto orgoglioso di aver stretto la partnership con Open Arms: “Siamo fieri di questo accordo di collaborazione con Open Arms – ha dichiarato il patron del Girona – per via del loro grande lavoro umanitario che esportano il tutto il mondo e noi del Girona vogliamo aiutarli in qualunque modo necessario, offrendogli la visibilità che un club calcistico come noi può dargli”.