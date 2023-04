La Questura di Torino ha emesso 171 daspo nei confronti dei tifosi juventini che hanno intonato cori razzisti nel corso di Juventus-Inter di Coppa Italia dello scorso 4 aprile. Tra gli identificati, in molti sono legati ai gruppi ultrà bianconeri. Ai supporter incriminati viene contestata anche la violazione del regolamento dell’uso dell’impianto sportivo. La Questura ha trasmesso le decisioni alla procura federale della Figc. Tuttavia, i tifosi bianconeri non sono i soli ad essere oggetto di indagine: dalla visione delle immagini è stato possibile notare che quasi tutto il settore ospiti dello Juventus Stadium ha intonato cori che inneggiavaano ai fatti dello stadio Heysel. Ancora in corso gli accertamenti per identificare tutti i coinvolti nella vicenda. Era il 29 maggio 1985 quando, durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juve e Liverpool, 39 persone morirono nella calca. 32 erano italiani. I feriti furono più di 600.

E’ stata invece revocata la squalifica a Romelu Lukaku, che era stato ammonito (secondo giallo, quindi espulsione) per aver esultato con l’indice sulle labbra proprio in risposta ai cori razzisti.