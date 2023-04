Romelu Lukaku tra i convocati dell’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus? È possibile, nonostante la squalifica rimediata dopo l’espulsione nel match di andata, a causa dell’esultanza dell’attaccante di Inzaghi in risposta ai cori razzisti di alcuni tifosi bianconeri. La Figc aveva inizialmente respinto il ricorso dell’Inter, ma ora la situazione potrebbe cambiare: nelle ultime ore, si sta valutando la possibilità che Gabriele Gravina possa concedere la grazia al centravanti ex Chelsea e Manchester United, dando un messaggio molto forte nella lotta al razzismo.

L’espulsione di Lukaku è stata giudicata come adeguata da parte della Federazione, a causa anche del battibecco successivo con Juan Cuadrado. Tuttavia, come ha dichiarato il club nerazzurro, la reazione del belga sarebbe scaturita in seguito ai cori razzisti ricevuti durante la partita e andrebbe “giustificata”. Inoltre l’esultanza non era una provocazione diretta ai supporters della Signora, ma si tratta del marchio di fabbrica dell’amico Jeremy Doku, che l’attaccante dell’Inter ricorda spesso dopo i gol. Si attende dunque la decisione della Figc e del suo Presidente Federale Gabriele Gravina.