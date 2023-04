Dopo il deragliamento del treno merci avvenuto nella notte nella stazione di Firenze Castello e il conseguente caos nella circolazione dei treni fino a Bologna, arrivano le misure predisposte da Trenitalia per gli utenti che hanno subito ritardi e cancellazioni. In caso di rinuncia al viaggio, i viaggiatori potranno richiedere il rimborso integrale del biglietto. Per i 160 passeggeri invece dell’Intercity 797, il treno Milano-Salerno che è rimasto fermo dalle 2.30 della notte in seguito al deragliamento, Fsnews comunica che è già stato disposto il risarcimento totale. I consumatori chiedono però per tutti indennizzi proporzionati ai ritardi.

“I viaggiatori stanno vivendo in queste ore una vera e propria odissea e hanno diritto ad essere risarciti per i danni subiti”, afferma il presidente dell’associazione Consumerismo Luigi Gabriele. “Considerata l’emergenza in corso e la situazione eccezionale verificatasi, Trenitalia e Italo devono attivarsi per riconoscere, oltre al rimborso dei biglietti, indennizzi proporzionati ai ritardi e ai disagi subiti dai viaggiatori”. “Il deragliamento odierno deve essere inoltre l’occasione”, secondo l’associazione, “per fare chiarezza sul settore del trasporto merci in Italia, comparto dove opererebbero come leader di mercato solo 2 società. Appare necessario verificare se sussistano condotte anticoncorrenziali e/o possibili posizioni dominanti che renderebbero difficoltoso l’ingresso sul mercato di altri operatori del settore” e “potrebbero avere ripercussioni sulla qualità del servizio, a discapito degli utenti e del sistema economico”.

Tutte le informazioni sui treni coinvolti nei disagi a seguito del deragliamento sono disponibili sul sito di Trenitalia, che comunica che sulla Linea AV Firenze-Bologna la circolazione è in graduale ripresa dalle 11:30, mentre permane sospesa la circolazione nel nodo di Firenze.