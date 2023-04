“Gli incidenti possono capitare. Ma com’è possibile che un treno deragliato blocchi tutta Italia?”. La domanda se la pone una ragazza che da ore è in attesa alla stazione Termini insieme al fidanzato: dovevano festeggiare il loro anniversario a Venezia. La sua frase rappresenta la frustrazione di migliaia di pendolari e passeggeri, vittime del caos che si è scatenato questa mattina nelle stazioni di tutto il Paese. La causa è il treno merci deragliato questa notte alle ore 3.15 nella stazione di Firenze Castello. Nessuno è rimasto ferito ma l’incidente ha provocato diversi danni all’infrastruttura. La conseguenza è stata la chiusura della circolazione sia sulla linea ad Alta Velocità Milano-Roma e Venezia-Roma, sia su quella storica, in particolare sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. Una sospensione che ha provocato cancellazioni e ritardi a cascata. Come ha fatto sapere Rete ferroviaria italiana, la circolazione ferroviaria sulla linea AV Firenze-Bologna è ripresa “gradualmente” solo a partire dalle ore 11.50. “Permane interrotta – si legge però nell’aggiornamento – la circolazione sulla linea convenzionale Firenze-Bologna, dove i tecnici di Rfi proseguiranno gli interventi di ripristino per garantire la piena operatività della linea”. Tra le stazioni di Firenze e Prato sono attivi autobus sostitutivi. Tempi più lunghi si prevedono invece per i treni regionali.

Neanche a dirlo, questa situazione ha creato e continua a provocare grandi disagi ai viaggiatori: già delle prime luci dell’alba alla stazione Termini di Roma si sono create lunghe code agli sportelli informativi, mentre a Milano “c’è più gente stamattina che quando siamo partiti per il Covid“, racconta Carmine, che doveva rientrare a Salerno dopo aver visto Inter-Benfica di Champions League. Disagi inevitabili anche per i passeggeri in arrivo o in partenza dalla stazione di Napoli Centrale: due Frecciarossa partiti da Torino e Milano hanno accumulato 215 minuti di ritardo.

I pendolari e i turisti sono da ore in un’odissea che sembra loro senza fine: “Purtroppo ho un funerale domani mattina. Ci hanno avvisato una mezz’ora prima della partenza. Siamo disperate”, ha detto una signora diretta a Torino, tra le centinaia di persone ferme sulla banchina dopo la lunga attesa all’info point della Stazione Termini di Roma. Il carro merci deragliato a Firenze sta continuando a creare molti problemi a chi cerca di partire o di arrivare nella Capitale. “Ho un colloquio a Milano domani mattina. Ho 400 numeri davanti a me. Non so cosa fare. Non mi rispondono al telefono”, dice un uomo in fila. “Qui è una vera odissea“, sottolinea con tono rassegnato un signore diretto in Lombardia. “Noi siamo arrivati qui alle 7. Dovevamo festeggiare il nostro anniversario a Venezia. Abbiamo preso le ferie per farci questo weekend e nessuno è chiaro sulle soluzioni possibili, oltre l’attesa estenuante”, dice una ragazza piangendo accanto al fidanzato, mostrando il foglietto con il numero preso alle 8 e 45 di questa mattina. “Io dovevo tornare a Lecce“, dice invece una studentessa assieme ad altri due ragazzi di Barletta. “Con mia mamma dovevo andare a Milano per fare visita a mia zia. Io dovrei rimanere lì. Spero di poter arrivare su, almeno per fine giornata”, dice un giovane con la sorellina e la madre affianco.

Situazione identica alla stazione Centrale di Milano, dove i ritardi e le cancellazioni dovute al deragliamento di un merci nella notte a Firenze, si aggiungono alle tante presenze per il Salone del Mobile e anche a quelle dei tifosi arrivati in città per la partita di Champions dell’Inter. Tutti si assiepano davanti ai cartelloni guardando se il treno che devono prendere è fra quelli semplicemente in ritardo o partirà: “E’ un disastro totale. Ci aspettano per un congresso di oncologia a Roma ma non so se arriveremo – dice Gigi Merola, dipendente Novartis che si trova con alcune colleghe – Dalla regia ci dicono di guardare i tabelloni”. Tanti si accalcano dal personale di Trenitalia che dà informazioni. “Ci hanno detto di provare a salire sui treni che partono. Si deve chiedere al capotreno e lui dice se c’è posto. Il mio treno era alle 7.20 e sono congelata“, racconta Sonia, in partenza per Salerno. “Ora cerchiamo di prendere un treno e se non lo troviamo cercheremo un posto per dormire. Certo che c’è disorganizzazione” aggiunge Laura, venuta col marito in vacanza da Napoli.