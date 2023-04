“Avete detto che eravate pronti ma non siete affatto pronti e i dati forniti dalla Corte dei Conti sono allarmanti. Mi tremano le vene nei polsi quando leggo quanto poco è stato speso finora sulla sanità, una sanità disastrata da codice rosso”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo in dichiarazione di voto sul dl Pnrr, in aula alla Camera. Investire in sanità e in servizi sociali, come gli asili nido, “è il modo per contrastare il decremento delle nascite”, aggiunge Conte.