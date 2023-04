“Il termovalorizzatore è una scelta che era già stata presa dall’amministrazione di Roma. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria”. Così Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno. Sottolineando che alla segreteria “interessa accompagnare l’amministrazione su tutto ciò che deve venire prima” e cioè “un progetto di economia circolare” come stabilito dalle normative europee, e quindi “su come diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata e recuperare le materie prime seconde con gli impianti che servono per farlo”, Schlein ha spiegato che l’amministrazione “ha già fatto una scelta”. “Siccome esistono sensibilità diverse anche all’interno del nostro partito, io mi impegnerò a favorire un confronto nostro, con i nostri amministratori ma anche tra di loro e con la cittadinanza”, ha comunque detto la neo segretaria.

Alla domanda su cosa voterà il Pd di fronte agli Odg presentati dal Movimento 5 stelle e da Alleanza Verdi Sinistra contro il termovalorizzatore, Schlein risponde: “Non ho ancora visto i testi, ma immagino voteremo contro. Ma questo non vuol dire che non continueremo il dialogo sui temi con le altre opposizioni”.