“Le parole di Lollobrigida sulla sostituzione etnica? Sono parole da chi non conosce la storia dell’Italia”. Così Giuseppe Conte a margine del congresso Cisal a Roma. “Noi siamo al centro del Mediterraneo, un incrocio di civiltà – ha aggiunto il leader del Movimento 5 stelle – Oggi parlare di ‘sostituzione etnica’ significa voler usare un’arma di distrazione di massa rispetto a tutti i problemi che abbiamo”. “Poi questo governo si metta d’accordo con se stesso – ha concluso Conte – Nel Def hanno scritto che i migranti ci servono anche per ridurre il debito, e dall’altra parte fanno queste crociate. Non dobbiamo essere ridicoli anche agli occhi dell’Europa”.