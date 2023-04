Ottavo Tapiro d’Oro per Fedez. Il rapper è stato raggiunto nelle scorse ore da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato l’iconica statuetta di Striscia la Notizia. Il motivo? La sua recente vacanza a Dubai con la moglie Chiara Ferragni e i figli: “Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita ‘una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto’? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?”, gli ha chiesto l’inviato del tg satirico di Canale 5. “Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù”, ha risposto schiettamente Fedez. E sulle spese pazze durante il soggiorno nella città degli Emirati Arabi Uniti, molto contestate sui social, il cantante ha replicato: “Uno può spendere i propri soldi come vuole”.