Un parà della Folgore è precipitato nel giardino di un’abitazione a Orentano, in provincia di Pisa al confine con quella di Lucca. Il militare, che apparteneva al 186esimo reggimento di stanza a Siena, stava partecipando a un’esercitazione. La vittima si chiamava Gianluca Spina e aveva 49 anni, era originario di Cosenza e viveva a Siena. Secondo i primi accertamenti la vittima è stata colta da malore durante un lancio di addestramento nel territorio di Altopascio. Sarà l’autopsia – già disposta dalla Procura di Pisa – ad accertare le cause. Il primo allarme è stato dato intorno all’ora di pranzo dai proprietari dell’abitazione che hanno scoperto il paracadutista a terra e privo di coscienza.

Stando alla prima ricostruzione degli inquirenti il paracadute si è aperto regolarmente. Fra le ipotesi del decesso quella del malore durante la discesa che avrebbe impedito di manovrare regolarmente il paracadute.

A Siena Spina viene ricordato come militare di esperienza e dal comportamento esemplare. Aveva anche partecipato a missioni all’estero oltre a condurre la regolare attività operativa e addestrativa in patria. Da anni si era stabilito nel Senese dove, a parte gli impegni della professione militare, era conosciuto anche per i suoi interessi nella vita civile e dove praticava attività sportive nel tempo libero.