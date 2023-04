I rumors sono circolati nei giorni scorsi, riportati da Dagospia: “Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis”. Stiamo parlando dell’Isola dei Famosi e della volontà dell’ad Mediaset di evitare la stessa deriva trash presa dal Grande Fratello Vip. Ora su Oggi Aberto Dandolo conferma: “… I vertici del Biscione, pur pagando una lauta penale, hanno annullato i contratti già firmati da due concorrenti reputati non in linea con lo spirito dello show”. Secondo il settimanale si tratta di Giamarco Onestini (che ha negato di avere trattative in corso) e di Luca Di Carlo, avvocato e compagno di Ilona Staller. Si era parlato anche di Serena Enardu che ha così commentato: “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola”.