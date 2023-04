E’ passato ormai un mese da quando Mauro Coruzzi in arte Platinette è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano in seguito ad un ictus. Le sue condizioni di salute sono in miglioramento ma l’artista inizia a sentire il peso della solitudine. E’ lui stesso ad ammetterlo con un toccante post pubblicato su Instagram in cui cita “La notte”, uno dei brani più emozionanti di Arisa: “Ormai è un mese che sono all’ospedale Niguarda. Miglioro, mi dicono, ogni giorno, ma nonostante tutto questo, alla sera, mi prende una leggera malinconia. Per passare, passa, ma intanto penso alla notte. ‘Ma quando arriva la notte'”, ha scritto accanto ad un suo selfie nella stanza dell’ospedale. Il suo post ha fatto il giro del web ed è arrivato proprio alla stessa Arisa, che gli ha subito risposto: “Ciao Patatino, spero di rivederti presto presto! Ti amiamo”, gli ha detto. Quindi Platinette è tornato ad aggiornare i fan annunciando che forse presto potrà tornare finalmente a casa: “Domattina saprò se verrò dimesso o no – ha scritto in un post pubblicato nella serata di martedì 11 aprile -: prove di resistenza muscolare, equilibrio, valori pressori, prelievo etc etc. Mi chiedo ora se sarà l’ultima notte in questa stanza dopo un mese tondo di degenza ospedaliera e mi domando come sarà, se accadrà, il tornare a casa, con tutte le paure del caso e le incertezze del nuovo assetto, pur continuando la terapia riabilitativa fuori dall’ospedale… ‘e poi, poi domani passerà, tu spezza il cerchio alle abitudini…e poi domani capirai che non abbiamo corso a vuoto mai, se il cuore torna ancora a illuderci'”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Coruzzi Platinette (@platimauro_o_mauroplati)