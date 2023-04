La vittoria dell’Inter contro il Benfica ha mandato in visibilio i tifosi nerazzurri che vedono vicino l’approdo alle semifinali di Champions. Dopo una stagione passata nell’occhio del ciclone, ad essere rivalutato dai tifosi dopo una partita in cui la squadra ha dimostrato piena padronanza del campo e del gioco, è stato soprattutto Simone Inzaghi. E come riportato da Libero, emblematico dell’entusiasmo diffuso tra gli interisti è stato Enrico Mentana, fervente tifoso che ha voluto mandare dalla tv parole di elogio per l’allenatore: “E adesso, dopo tanti veleni e cattiverie che abbiamo ascoltato, amerei risentire la voce di chi voleva liquidare Inzaghi, Barella, Brozovic e la squadra intera. Squadra che con tutte le sue vicissitudini è comunque in semifinale di Coppa Italia, ha vinto l’andata in trasferta nei quarti di Champions e compete con oneste probabilità per un posto tra le prime quattro in campionato, dopo aver vinto la super coppa italiana. Non ricordo annate simili dal 2010″.